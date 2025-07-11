Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 13:58 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 14:00 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Futbolseverler de maça dair ayrıntılara odaklandı. Peki, Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un Ümraniyespor karşısında geçen sezon çok süre alan ve milli takımlara giden futbolculara forma vermesi beklenmiyor. İşte, Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hakkında bilgiler... GALATASARAY'IN EKSİKLERİ Yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren sarı-kırmızılı ekip, ilk sınavını Ümraniyespor karşısında verecek. Galatasaray'da uzun bir sakatlıktan çıkan ve riske edilmeyecek Mauro Icardi'nin yanı sıra özel izinli olduğu için henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek. GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı, 12 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi