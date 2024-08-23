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Yabancılar İletişim Merkezi(YİMER) kaç dilde hizmet veriyor? YİMER nedir?

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Yabancılar İletişim Merkezi(YİMER) kaç dilde hizmet veriyor? YİMER nedir?

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İnsan ticareti, aile içi şiddet ve göçmen kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan mağdur olan kişilere hizmet veren YİMER 157'nin acil yardım hattı olarak da hizmet veriyor. Acil yardım hizmetinin 15 bin 619 kişiye destek verdiğini Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros açıkladı.

9 yıl önce faaliyete başlayan Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157'nin acil durumlar için 7/24 hizmet verdiğini Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros açıkladı. 

Acil durumlarda, "1" numaralı tuşa basarak yardım hattına mağdur olan kişiler hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Çağrı merkezine ulaşan kişilere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılıyor ve konum bilgileri kolluk kuvvetleriyle paylaşılıyor. 

YİMER 157 ve kolluk kuvvetleri koordine bir şekilde 909 acil yardım çağrısı aldı ve 15 bin 619 kişi kurtarıldı. 2024 yılı içerisinde acil yardım hattı çağrıları 321 kişiyi kurtardı.

Yabancılar İletişim Merkezi(YİMER) kaç dilde hizmet veriyor? YİMER nedir? - 1. Resim

YİMER KAÇ DİLDE HİZMET VERİYOR?

20 Ağustos 2015 tarihinde faaliyete geçen Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER)157, Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde hizmet sunarak, Türkiye'de bulunan yabancılara çok dilli bir destek sağlamaktadır.

Yabancılar İletişim Merkezi(YİMER) kaç dilde hizmet veriyor? YİMER nedir? - 2. Resim

YİMER'E NASIL ULAŞILIR?

Yabancılar İletişim Merkezi’ne yurt içinden 157 numarasını arayarak, yurt dışından ise +90 312 157 11 22 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Ayrıca, YİMER 157’ye www.yimer.gov.tr web sitesi, Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformları, web chat, +90 312 422 04 00 no’lu WhatsApp hattı ve @Yimer157bot Telegram kanalı üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.

YİMER 157, Türkiye’deki yabancılar için güvenilir bilgi ve acil yardım hizmetleri sunarak, yaşamlarını kolaylaştırmakta ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaktadır.

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