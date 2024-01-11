"Benim işim tiyatro" demişti, Erdal Beşikçioğlu siyasete giriyor

11 Ocak 2024 10:27 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:28

Dün sosyal medyanın gündeminde Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkan adayı olarak siyasete gireceği haberi yer alıyordu. CHP Merkez Yönetim Kurulu, ünlü oyuncuyu Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Parti Meclisi de Beşikçioğlu'nun adaylığını onayladı.

"TELEVİZYON BENİM İŞİM DEĞİL. ESAS İŞİM TİYATRO"

Vali dizisiyle meşhur olan, 'Behzat Ç' karakteriyle hafızalara kazınan, bir çok film ve dizide başarılı performansıyla dikkat çeken tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, 2014 yılında L'Officiel Dergisi'ne çarpıcı bir itiraflarda bulunmuştu. Ankara Tatkibat Sahnesi'nde 'Mezarsız Ölüler' adlı oyunu sahneye koyan, ekrandan kazandığını tiyatroya yatıran Erdal Beşikçioğlu "Televizyonda yaptığım kirliliğin hepsini tiyatroda temizleyerek bir arınma yaşıyorum. Sahnede arındığımız sürece ekranda ne yaptığımızın bir önemi yok. Televizyon benim işim değil. Esas işim tiyatro" demişti.

ADAY OLURSA MANSUR YAVAŞ ÇEKİLECEK İDDİASI

Öte yandan, Mansur Yavaş'ın Parti Meclisi'nde Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıkarsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeceği öne sürüldü. Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut adayı olarak gösterilmesini istedi.