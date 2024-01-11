Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    "Benim işim tiyatro" demişti, Erdal Beşikçioğlu siyasete giriyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Siyasete giren ünlüler kervanına Erdal Beşikçioğlu da katıldı. Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç. ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu "Televizyonda kirleniyorum, tiyatroda arınıyorum. Benim işim tiyatro" demişti.

    &quot;Benim işim tiyatro&quot; demişti, Erdal Beşikçioğlu siyasete giriyor
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dün sosyal medyanın gündeminde Erdal Beşikçioğlu'nun belediye başkan adayı olarak siyasete gireceği haberi yer alıyordu. CHP Merkez Yönetim Kurulu, ünlü oyuncuyu Ankara'da Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı aldı. MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Parti Meclisi de Beşikçioğlu'nun adaylığını onayladı.

    "TELEVİZYON BENİM İŞİM DEĞİL. ESAS İŞİM TİYATRO"

    Vali dizisiyle meşhur olan, 'Behzat Ç' karakteriyle hafızalara kazınan, bir çok film ve dizide başarılı performansıyla dikkat çeken tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, 2014 yılında L'Officiel Dergisi'ne çarpıcı bir itiraflarda bulunmuştu. Ankara Tatkibat Sahnesi'nde 'Mezarsız Ölüler' adlı oyunu sahneye koyan, ekrandan kazandığını tiyatroya yatıran Erdal Beşikçioğlu "Televizyonda yaptığım kirliliğin hepsini tiyatroda temizleyerek bir arınma yaşıyorum. Sahnede arındığımız sürece ekranda ne yaptığımızın bir önemi yok. Televizyon benim işim değil. Esas işim tiyatro" demişti. 

    ADAY OLURSA MANSUR YAVAŞ ÇEKİLECEK İDDİASI

    Öte yandan, Mansur Yavaş'ın Parti Meclisi'nde Beşikçioğlu'nun adaylığına onay çıkarsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını geri çekeceği öne sürüldü. Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut adayı olarak gösterilmesini istedi.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Erdal BeşikçioğluTiyatroOyuncu
    Haberler > Kültür - Sanat > "Benim işim tiyatro" demişti, Erdal Beşikçioğlu siyasete giriyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Rafadan Tayfa 4 Hayrimatör gişe liderliğini koruyor - Kültür - SanatRafadan Tayfa 4 Hayrimatör gişe liderliğini koruyorFiyatı bile durduramadı! Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri hızla tükendi - Kültür - SanatFiyatı bile durduramadı! Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri hızla tükendiDünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akını - Kültür - SanatDünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat'a ziyaretçi akınıLondra müzelerinde 2 bine yakın eser kayıp - Kültür - SanatLondra müzelerinde 2 bine yakın eser kayıpHayao Miyazaki'nin 10 yıl sonra dönmesi Spider-Man fanlarını üzdü - Kültür - SanatHayao Miyazaki'nin 10 yıl sonra dönmesi Spider-Man fanlarını üzdüVengerov genç sanatçılarla buluştu - Kültür - SanatVengerov genç sanatçılarla buluştuYeni senenin ilk kitap fuarı geliyor - Kültür - SanatYeni senenin ilk kitap fuarı geliyorHaftanın sanat ajandası - Kültür - SanatHaftanın sanat ajandası"Özgürlük mutluluğun anahtarı değil" - Kültür - Sanat"Özgürlük mutluluğun anahtarı değil"Baskı ‘fotokopi’ oldu yeni yazara gün doğdu - Kültür - SanatBaskı ‘fotokopi’ oldu yeni yazara gün doğdu
    Sonraki Haber Yükleniyor...