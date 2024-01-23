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    Hafta sonu rekoru kırsa da Gupse Özay'ın Lohusa'sına düşük puan: 3.2 /10

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçtiğimiz hafta gişe rekorunu elinde tutan Kolpaçino'yu hafta sonu az bir farkla Lohusa filmi geçti. Ancak seyirciden ve film eleştirmenlerinden düşük puan aldı.

    Hafta sonu rekoru kırsa da Gupse Özay&#039;ın Lohusa&#039;sına düşük puan: 3.2 /10
    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haftanın öne çıkan yeni filmi Lohusa, gösterimdeki ilk hafta sonunda 272 bin 893 seyirciye ulaşarak hafta sonu listesinin zirvesine yerleşti. Bir önceki hafta sonunun gişe lideri Kolpaçino 4 4'lük ise, ikinci hafta sonunda 270 bin 622 seyirciyle ikinci sırada yer aldı ve on günde bir milyon seyirci baremini aştı.

    Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, gösterimdeki dördüncü hafta sonunu 191 bin 712 seyirciyle üçüncü sırada kapatırken, toplamda 1.2 milyon seyirciye ulaştı.

    HANTAL BİR HİKAYE

    Film hakkında sosyal medyada olumlu yorumlar olduğu kadar olumsuz eleştiriler paylaşıldı. Sosyal medyada da filmin mesaj verme kaygısıyla gereksiz uzatıldığı, sıkıcı olduğu yönünde yorumlar paylaşıldı.

    Öte yandan filmde hamilelik döneminde annelerin yaşadığı psikolojik savrulmaların iyi yakalandığı paylaşımların ortak noktası oldu.

    Bazı eleştirmenler "Önceki filmleri kadar güldürmeyi merkezine almadığı, aslında dram filmi çektiği" şeklinde değerlendirdi. 

    Film eleştirmeni Kerem Akça, yayınladığı değerlendirme videosunda "118 dakikada çok hantal hissiyatı bırakıyor" diyerek filme 10 üzerinden 3.2 puan verdi.

    Oyunculukların da zayıf kaldığına vurgu yapan Akça, Gupse Özay'ın önceki filmleriyle kıyaslayarak Buğra Gülsoy, Eda Ece gibi oyuncuların desteği olmadığı yorumunu yaptı.

    Filme dair bu olumsuz yorumların sebebi tanıtımı yapılırken komedi, ancak gerçekte dramatik oluşundan kaynaklanıyor diyebiliriz. 

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    LohusaFilmSinemaGişe
    Haberler > Kültür - Sanat > Hafta sonu rekoru kırsa da Gupse Özay'ın Lohusa'sına düşük puan: 3.2 /10
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