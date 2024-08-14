Nevşehir Ürgüp'te 'Peribacaları' ismi krize dönüştü! 'Üç Güzeller'in ismi ne olacak?

Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçe belediyesinin meclis kararıyla ‘Üç güzeller’ mevkiine ‘peribacaları’ olarak isim verilmesine dair aldığı karar Ürgüp Kaymakamlığınca onaylanmadı. Yapılan açıklamada "uluslararası genel kabul" gerekçe gösterildi.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin simge yapılarından olan ve üç peribacasının yan yana olduğu bölgesinin adı Ürgüp Belediye Meclisi kararı ile ‘Peribacaları’ olarak değiştirilmişti.

Ürgüp Kaymakamlığı alınan kararı 'Peribacalarının Nevşehir in her yerinde bulunması nedeniyle tanınmışlık bilinirlik ve belirli bölgeye özgülenen açısından genel kabul görmediği' gerekçesi ile kararı onaylamadı.

İptal gerekçesinde ayrıca, 'Üç güzeller' olarak bilinen ismin başta Ürgüp halkı arasında ve yerli yabancı turistler ile rehberler dahil ulusal ve uluslararası alanda genel kabul gördüğü değerlendirildiği belirtildi.

KAPADOKYA 5 MİLYONDAN FAZLA TURİST AĞIRLIYOR

Kapadokya yılda yaklaşık 5 milyon yerli ve yabancı turist ağırlayan bölgeler arasında yer alıyor.

Ürgüp’ün batı girişinde yer alan 'Üç güzeller' diye bilinen bölge Kapadokya’nın en fazla fotoğraf çekilen noktaları arasında yer alıyor.

ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Ürgüp Kaymakamlığı'ndan konu hakkında edinilen bilgiye göre; "Peribacaları' isminin benzerlerinin ülkemizin çeşitli illerinde ve Nevşehir'in her yerinde bulunması nedeniyle tanınmışlık bilinirlilik ve belirli bir bölgeye özgüleme açısında genel kabul görmediği, ancak, 'Üç Güzeller' olarak bilinen ismin başta Ürgüp halkı arasında olmak üzere yerli ve yabancı turistler ile rehberler dahil ulusal ve uluslararası alanda genel kabul gördüğü, bölge turizmine sağladığı ekonomik ve kültürel katkı açısından ismin değiştirilmesinin uygun görülmediği değerlendirildiğinden, ilçenin batı girişinde bulunan 'Üç Güzeller' isminin 'Peribacaları' olarak değiştirilmesi ile ilgili Ürgüp Belediyesi Meclis Kararı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi uyarınca Kaymakamlığımızca onaylanmamıştır" denildi.