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    • Resmen duyuruldu! Barış Manço filmi geliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Resmen duyuruldu! Barış Manço filmi geliyor
    Barış Manço, Film, Biyografi, Sinema, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hayatı film olan ünlüler arasına Barış Manço da ekleniyor. Yapımcı Cemal Okan Instagram hesabından yaptığı duyuruyla filmin yapılacağını doğruladı.

    Cem Karaca'nın hayatını konu edinen Cem Karaca'nın Gözyaşları geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Anadolu Rock müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Barış Manço'ya dair herhangi bir film çalışması yoktu.

    TAFF Pictures, son yüzyıl Türk müzik tarihinin ünlü ismi Barış Manço'nun biyografi filmine hazırlanıyor. Yapımcı Cemal Okan'ın Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte film resmen doğrulandı.

    Resmen duyuruldu! Barış Manço filmi geliyor

    2 Ocak 1943'de doğan Barış Manço pek çok esere imza atmış, programlarıyla da dünya çapında bir üne ulaşmıştı. Duayen sanatçı 1 Şubat 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Barış MançoFilmBiyografiSinema
    Haberler > Kültür - Sanat > Resmen duyuruldu! Barış Manço filmi geliyor
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