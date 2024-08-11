Sanatseverlerle 'alay' furyası sürüyor: Kenara koyulan ayakkabıyı eser sanıp, fotoğraf çektiler

New York'ta sanat müzesine giden gencin kenara koyduğu ayakkabıyı sanat eseri sananların oluşturduğu görüntü sosyal medyada gündem oldu. O anları kayda alan genç gülme krizine girerken oyuncu Giray Altınok'un yorumu da konuşulanlar arasına girdi.

Sanat dünyası trollemelerine yenisi New York'ta eklendi. Bir sanat müzesinde, genç sanatseverin ayakkabısını çıkarıp kenara koymasıyla ilginç bir durum ortaya çıktı.

Genç, müzede dolaşırken bir ayakkabısını çıkarıp müze zeminine bırakınca, diğer sanatseverler bu yıpranmış ayakkabıyı sanat eseri olarak algıladılar.

AYAKKABIYA ANLAM YÜKLEMEYE ÇALIŞTILAR

Ayakkabının kenarda durduğunu gören ziyaretçiler, onu bir sanat eseri olarak değerlendirip fotoğraflarını çekmeye başladılar. Ayakkabıya anlam yükleyen sanatseverler, onun önünde bir süre durarak fotoğraf çekti.

GİRAY ALTINOK: YAŞANDI KARDEŞİM

Bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve ‘Var Bunlar’ dizisinin bir bölümüne benzetildi.

O anları kayda alan genç, bu duruma kahkaha krizine girerken, video izleyenler arasında 'Var Bunlar' dizisinin yazarı ve başrolü olan Giray Altınok da vardı. Altınok videoya "Yaşandı kardeşim onun da en kralı yaşandı" yorumunu yaptı.

BU İLK VAKA DEĞİL

Sanatseverlerin bu şekilde tuzağa düşürülmesi yeni değil.

1961 yılında İtalyan sanatçı Piero Manzoni, kendisine ait dışkıyı 30 gramlık 90 kutuya bölerek bir ‘sanat eseri’ oluşturmuştu. Bu kutulardan biri, 2007 yılında ABD’de 124 bin avroya, 2008’de 97 bin pounda, 2015’te ise 182 bin pounda satılmıştı.

Britanyalı sanatçı Damien Hirst ise ayırt edici hiçbir özelliğe sahip olmayan izmarit dolu bir kül tablasını 1600, iki martini kadehini 4 bin 800, bir tuzluk ve karabiberliği 1920, 20 duvar kağıdı rulosunu da açık artırmayla 15 bin 600 pounda satmıştı.

İskoçya’da üniversite öğrencilerinin şaka olsun diye bir sanat sergisine bıraktıkları ananas, sanat eseri sanılarak cam vitrin içinde sergilenmişti.

ABD’de Twitter kullanıcısı iki arkadaş, San Francisco Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen eserlerden pek memnun olmadıkları için yere bir gözlük bırakmış ardından da ziyaretçilerin gözlüğe nasıl tepki verdiklerini görüntülemişlerdi.

Yanıldıklarının farkında olmayan birçok ziyaretçi bu ‘eser’in önünde düşünmeye ve fotoğraf çekmeye başlamıştı.