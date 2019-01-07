Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türk sinemasında yapımcılarla dağıtım şirketleri arasında yaşanan bilet ücreti tartışmalarına dair Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan açıklama geldi. Önceki gece bir televizyon programında konuşan Bakan Ersoy “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oyuna bir kural konulacaksa, bunu devlet yapar” dedi. Ersoy, tarafların bilet hasılatı üzerinden gelir paylaşımına gittiğini kaydederek “Gelir paylaşımı üzerine bir sistem oluşturduysanız, bunda önemli olan şeffaflıktır. Biz bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımı kullanmayı mecbur tutacağız. Bu yazılımla hasılattan pay alanlar bir şifre ile rakamları görebilecek” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kültürel politikalar konusundaki hassasiyetini vurgulayan Ersoy “Cumhurbaşkanımız sanatın gelişmesini, sanatçıların çoğalmasını istiyor. Bugüne kadar istediğimiz, talep ettiğimiz her desteği verdi” şeklinde konuştu. Kültür ve turizmin birbirini tamamlayan mevzular olduğunu, Bakanlığın her iki alanının birbirini bütünlediğini belirten Ersoy, kazı çalışmalarını turizm kaynaklarıyla destekleme kararı aldıklarını da kaydetti.