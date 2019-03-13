Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünya yayıncılık sektörünün en prestijli buluşma noktalarından olan Londra Kitap Fuarı dün 48’inci defa kapılarını açtı. Olympia Sergi Merkezinde başlayan ve 67 ülkeden bin firmanın iştirak etmesiyle gerçekleştirilen yayıncılık buluşmasına Türkiye, 63 metrekarelik millî stantla katıldı. Türkiye’den yayınevleri ile telif ajansları da fuarda yer aldı. Fuardaki Türkiye standında TEDA desteğiyle yabancı dillerdeki Türk edebiyatı eserleri ile güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 500 eser sergilenmeye başladı. TEDA projesi çerçevesinde 2 bin 218 eser neşredilmişti.