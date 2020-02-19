Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Usta sanatçı ve mimar Tezcan Sağlam yıllar boyunca İstanbul ve Anadolu’nun tarihî evlerini resmetti… Hoca Ali Rıza’nın izinden giden sanatçı, mazinin tek tek kaybolmakta olan yadigârlarını kayıt altına aldı. Tezcan’ın 35 senelik çalışmalarını yansıtan bu eserleri “Eski Evler ve Sokaklar” isimli resim sergisiyle, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşuyor. Sorularımızı cevaplayan 85 yaşındaki sanatçı, lisede resim hocası olan tanınmış ressam Hamit Görele’nin kendisini sanata teşvik ettiğini söylüyor. Mimarlık kariyerinden sonra resme başladığını anlatan Sağlam “Eserlerimin çıkışı eskiye hasret gibi bir durum değil. Eski evleri resmederken onları yeniden inşa ediyormuşum gibi hissediyorum. Mimarlığın verdiği kabiliyetle eski evleri detaylı olarak resmediyorum” diye konuşuyor.



HUZURUN KAYNAĞI ORADA

Mazideki evlerin huzur kaynağı olduğunu söyleyen Tezcan Sağlam “Eski evleri gördükçe ecdadımızın daha iyi şartlarda, güzel komşuluklarla yaşadığını anlıyorum. Şimdiyle kıyaslanmayacak kadar güzel bir hayat varmış o günlerde” şeklinde konuşuyor. Daha ziyade İstanbul’un Rumelihisarı, Çengelköy ve Kandilli gibi muhitlerinde resimler yaptığını kaydeden Sağlam “Bizden sonraki kuşağın ecdadının nerelerde yaşadığını anlamalarını sağlamak için daha çok ahşap evleri kayıt altına aldım. Sanatımın belgesel tarafı da var” ifadelerini kullanıyor. “Maalesef biz Avrupalılar gibi herhangi bir sokağımızı baştan aşağıya koruyamadık” diyen sanatçı sözlerine şöyle devam ediyor: Ben eski evleri resmederken bir sürü ‘cambazlık’ yaptım. Aralarında bulunan yeni yapıları kadraja alamayayım diye çok uğraştım. Eserlerimdeki eski evleri görenler bütün sokak muhafaza edilmiş zannedebilir ama değil. Her hâlde yaptığım birçok tarihî evin yerinde de şimdi betonarme apartmanlar dikilidir.” Sanatçının sergisi, 10 Mart’a kadar görülebilecek.