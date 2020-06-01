Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından Instagram’dan canlı olarak düzenlenen programda, usta şairin oğlu Çağrı Cebeci, Mahmut Bıyıklı’ya babasını anlattı. Cebeci, babasının vatan sevgisiyle yoğrulan bir karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu kadar vatanını, milletini seven bir insan ancak Türkiye’mi yazabilirdi. Babam içerisindeki vatan, millet sevgisiyle belki 20 tane daha Türkiye’m şiiri yazabilirdi. Ama bence noktayı koymuş ve Türkiye’m herkeste belli bir yer de edindi” dedi. Babasının ev içerisinde kuralları olduğuna işaret eden Cebeci, “Kuralları bilirdik ve uygulardık ama kesinlikle katı bir insan değildi. Hatta bize bazı şeyleri anlatacağı zaman mizahi yönlerini kullanır, öyle anlatırdı” ifadelerini kullandı.