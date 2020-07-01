Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu özel günde müjdeli bir gelişme de duyuruldu. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Sezgin'in Türkiye'ye getirmek istediği ancak Almanya tarafından el konulan kitapları hakkında “Davaya taraf olan vakfımız ve Almanya'daki enstitü arasında mahkemenin tavsiyesi ile uzlaşmaya gidilmesine karar verildi. Çalışmalar devam ediyor” dedi. Çetinkaya şunları söyledi: Bu süreçte her iki tarafta bulunan kitapların dijitalize edilmesi yolu ile değiş tokuşu için çalışmaların yapılacağı yer konusunda maliyet çalışmasının sonuçlarını beklemekteyiz. AA