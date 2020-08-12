Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu” da hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanan yeni sahnesinde farklı tiyatro gruplarının sevilen oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yarın Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi Haldun Dormen’in başrolünü üstlendiği “Kibarlık Budalası” oyunuyla başlayacak olan tiyatro programında birçok tanınmış eser sahnelenecek. Seyirciyi 15 Ekim’e kadar açık havada tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturacak olan “Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu”nda Kibarlık Budalası’nın yanı sıra Semaver Kumpanya’nın “Cimri” oyunu, Baba Sahne’nin “Bir Baba Hamlet”i, Dostlar Tiyatrosunun “Yaşamaya Dair” oyunu öne çıkan eserler arasında yer alıyor.