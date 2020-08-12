Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sağlıklı hayat şuurunun çocuk yaşlarda kazandırılması maksadıyla hazırlanan kitaplar, sosyal sorumluluk bilinciyle miniklerle buluşuyor. Okul öncesi çocuklara yönelik çıkarılan “Elif” serisinin yanı sıra “Sağlıklı Yaşam Kuralları”, “Kukuli”, “Acayip Bilim ve Eğlenceli Deneyler” serileriyle, her yaş grubundan çocuğun eğlenceli bir biçimde ve en iyi örneklerle bilimi ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi amaçlanıyor. Bu kitapların dışında bu sene temmuz ayı sonunda çıkan “Sağlık Depola” serisi de sağlıklı beslenmenin yanı sıra özellikle vücudun işleyişi konularındaki bilgileri çocukların ilgisine sunuyor. Sabri Ülker Vakfı Yayınlarının kitapları hem online olarak hem de satış noktalarında miniklerle buluşuyor.