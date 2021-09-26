Türkiye Gazetesi

HALİME GÜRBÜZ

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe’den daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahantepe’yi önceki gün yerli ve yabancı basına tanıttı. Ersoy “Göbeklitepe merkez olmak üzere Karahantepe’nin ülkemizde yer alan Neolitik Dönem yerleşimleri arasında en önemli duraklardan biri hâline getirilmesi hedeflenmektedir. En az 12 noktayı kapsayacak Taş Tepeler Projesi’nde Göbeklitepe ve Karahantepe ana istasyon, Sefertepe, Taşlıtepe, Ayanlar Höyük gibi alanlarda ise ara istasyonlar planlanmıştır. Karahantepe ana istasyon noktasında ziyaretçi merkezinin 2022 yılında hizmete açılmasını planlıyoruz" dedi. Ersoy; Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyüğü'nde kazıların devam ettiğini yakında Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, Kurt Tepesi ve Taşlıtepe'de de kazıların başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Göbeklitepe paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepe’deki dikilitaşın bir örneğinin New York’taki BM binasında sergilenmeye başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Kültür Bakanı Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha bulduk Tarihin sıfır noktası olarak nitelendiren Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan çalışmalar sonrası 11 tane daha tepe bulundu.