Türkiye Gazetesi

Harry Potter serisinin hayranları, uzun bir süredir heyecanla bekledikleri 20'nci yıl özel yapımına 1 Ocak'ta kavuştu. Filmin başrol oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in yanı sıra diğer ünlü oyuncuların da bir araya geldiği yapımdaki bir hata ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

EMMA WATSON YERİNE EMMA ROBERTS

"Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş"te Hermione Granger karakterine hayat veren Emma Watson'ın çocukluk fotoğrafı yerine ABD'li oyuncu Emma Roberts'ın fotoğrafı kullanıldı. Bu hatayı fark eden ünlü oyuncunun hayranları, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Hermione Granger karakterini canlandıran 31 yaşındaki Watson, çocukluk ve gençlik döneminde fantastik film serisine nasıl takıntılı hale geldiğini anlattığı sırada ekrana 'Mickey Mouse' kulakları takmış bir kız çocuğunun fotoğrafı geldi. Bu fotoğrafın Watson'a ait olduğu ima edilse de fotoğraf aslında Roberts'a aitti.

Söz konusu fotoğrafın Emma Roberts tarafından Instagram'da 8 Şubat 2012'de paylaşıldığı ortaya çıktı.

"KELİMENİN TAM ANLAMIYLA EMMA ROBERTS"

Hayranlar, söz konusu fotoğrafın ilk olarak Roberts'ın Instagram hesabında paylaşıldığını belirttiler. Twitter'dan paylaşımda bulunan hayranlar ise söz konusu hatayı tiye alarak, "Kelimenin tam anlamıyla Emma Roberts, Emma Watson değil" dediler.

Harry Potter’ın 20. yıl özel bölümünden ilk poster paylaşıldı Yaklaşan Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş birleşmesinin ilk ekip afişi yayınlandı. Harry Potter Hogwarts'a Dönüş isimli özel program, yılbaşında HBO Max'te yayınlanacak.

Yüzüklerin Efendisi'nin Frodo'sundan 20 yıl sonra gelen itiraf Yüzüklerin Efendisi film serisinin dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Elijah Wood, ilk filmin üzerinden 20 yıl geçmişken şaşırtan bir itirafta bulundu. Wood, J.R.R. Tolkien’in kitaplarını ağır bulduğunu ve hala okumadığını söyledi.