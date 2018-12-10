Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hababam sınıfından bir yıldız daha aramızdan ayrıldı. Günümüzde bile izlerken herkesin keyif aldığı Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın hayatını kaybetti. Tayfun Akalın'ı yakın zamanda televizyonlarda izdivaç programında izlemiştik. Tayfun Akalın geçirdiği kazanın ardından bir süredir yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Ancak bugün üzen haberi sosyal medyadan yine Hababam Sınıfı oyuncularından Teoman Ayık duyurdu. Peki Tayfun Akalın kimdir? Tayfun Akalın kaç yaşında? Tayfun Akalın nereli?

Tayfun Akalın'ın cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

TAYFUN AKALIN KİMDİR?

Tayfun Akalın, 1 Ocak 1958'de Tekirdağ’da dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü tamamladı.

Hayatında bir kere nikâh masasına oturan Tayfun Akalın'ın bu evlilikten iki çocuğu var.

Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı 'Bizim Aile' filmiyle attı. Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Hababam Sınıfı' serisiyle tanındı.