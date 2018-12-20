Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk oylaması ve jüri oyları ile kazananların belirlendiği ödül törenine katılan maNga, ödülü aldıktan sonra duygularını, “Bu değerli ödül için herkese çok teşekkür ederiz. 2019 bizim için çok daha yoğun bir yıl olacak. Bu sene yeni albümümüz çıkacak ve aynı zamanda 15'inci yılımızı kutluyoruz. Birçok farklı projeye imza atacağız” sözleriyle dile getirdi.

Son maxi single’ı maNgaX’te bulunan sevilen şarkıları Yad Eller’i akustik olarak seslendiren maNga’nın performansı büyük alkış aldı.

Yeni albüm hazırlıklarına devam eden maNga, bekleyiş içerisinde olan hayranlarına yepyeni şarkılar sunacak olmanın heyecanını yaşıyor.