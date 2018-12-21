Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimleri öncesi AK Parti İzmir 1. bölgeden milletvekili aday adayı olan ancak o dönemde partiye üyeliği bulunmayan sanatçı İbrahim Tatlıses, başvurusunu AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığına verdi. Üyelik formunu dolduran Tatlıses, 'meslek' bölümüne, 'ses sanatçısı' yazarken, 7 çocuğunun bulunduğunu belirtti. Narlıdere İlçe Teşkilatı’nın başvuruyu kabul etmesi ile Tatlıses, AK Parti’ye resmen üye oldu.