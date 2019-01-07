Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyeri boyunca birçok marka için podyuma çıkan, TV dizi ve filmlerinde rol alan, moda dergilerinde kapak kızı olan Norveç asıllı Avustralyalı manken ve aktris Annalise Braakensiek'ten gelen haber şoke etti. Ailesi ve arkadaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine Braakensiek'in Sydney’deki evine kontrole giden polis memurları, 46 yaşındaki mankenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl eşinden boşanan Braakensiek, sosyal medyada depresif ve karamsar mesajlar paylaşıyordu. kısa bir süre önce, “Yaşamım karanlık, zor ve talepkar, son zamanlarda çok korkutucu oldu” açıklaması yapan ünlü model, geçtiğimiz yıllarda depresyon tedavisi de görmüştü.