Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki akşam obkjektiflere yakalanan Yıldız Tilbe, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına özel açıklamalarda bulundu. İşte şarkıcının açıklamaları:



'KARŞISINDA OLANLARA AKIL FİKİR DİLİYORUM'

"Allah Canan Karatay'ın yardımcısı olsun. Karşısında olanlara da akıl fikir diliyorum. Bana hep doğal şeyler söylüyor. Ekmek yemeyin diyor doğru söylüyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.



Ekmek karton gibi. Eskiden bir hafta kalırdı bir şey olmazdı, kızartırdık yerdik. Şimdi sebze de her şey de çok kötü. Gerçekten yazıklar olsun başka bir şey demeyeceğim. Kelle paça tüketin, kelle paça çok güzel."