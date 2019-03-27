Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 63 bölümü geride bırakarak üçüncü sezon hazırlıklarına başlayan Kalk Gidelim oyuncuları 63.ağacını Muğla Yeşilyurt köyüne dikti. Her bölüm için Muğla’ya bir ağaç dikerek yanan ormanlara katkı sağlayan oyuncuların Orman Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri bu anlamlı hareket Muğla halkından da büyük alkış topladı.

Dikim esnasında Muğla halkının da yardımını alan Mehtap Bayri, Onur Seyit Yaran, Kerim Yağcı ve Nilay Deniz üçüncü sezonu da tamamlarsak burada kocaman bir Kalk Gidelim ormanı olacak. Muğla’ya böyle bir yatırım yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz dedi.