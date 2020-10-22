Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki çocuğunun babasın hakkında önceleri önyargılı davrandığını itiraf eden 31 yaşındaki Sever, şunları söyledi: 12 yaşımda ailemle birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor. Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyorduk. Lise öğrencisiyim o zamanlar. Bir yaz, arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekandaymış.

Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince geri adım attım. Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook'tan ekledi, MSN’den ekledi.

Pas vermedim. Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyordu. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.