İki çocuğunun babasın hakkında önceleri önyargılı davrandığını itiraf eden 31 yaşındaki Sever, şunları söyledi: 12 yaşımda ailemle birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor. Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyorduk. Lise öğrencisiyim o zamanlar. Bir yaz, arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekandaymış.
Volkan beni gördü, telefon numaramı istedi. Tabii ‘futbolcu’ denince geri adım attım. Volkan’ı tanıyordum, bildiğim bir isimdi o yüzden istemedim. Facebook'tan ekledi, MSN’den ekledi.
Pas vermedim. Taktik-maktik yok, futbolcu olması gerçekten korkutuyordu. Biraz zaman geçti, konuşmaya başladık. Bir sene sonra Türkiye’ye geldim, görüştük. Volkan kendini bana kanıtladı. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi 10 yılı geride bıraktık.
Volkan'ın eşinden yıllar sonra gelen itiraf: Futbolcu mu aman uzak dursun
'Moda ve Sosyete' programına konuk olan Zeynep Sever Demirel, eşi Fenerbahçeli Volkan Demirel (38) ile nasıl tanıştığını anlattı.
İki çocuğunun babasın hakkında önceleri önyargılı davrandığını itiraf eden 31 yaşındaki Sever, şunları söyledi: 12 yaşımda ailemle birlikte Belçika’ya taşındık, evlenene kadar da Belçika’da kaldık. Belçika vatandaşlığımız var, ailem orada yaşıyor. Ablam Türkiye’de yaşıyor, biz de yaz ayları tatile Türkiye’ye geliyorduk. Lise öğrencisiyim o zamanlar. Bir yaz, arkadaşımızın doğum günü vardı. Tesadüf eseri Volkan da aynı mekandaymış.
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