Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide hem oynadığı Alya karakterinin hikâyesi hem de performansıyla kendisine hayran bırakan Melisa Sözen, senaryo gereği kadrodan ayrıldı. Son sahne çekimlerinde kendisine veda kutlaması yapılan genç oyuncu, o anları sosyal medya hesabından duygusal bir notla sevenleriyle paylaştı.

Sözen "Alya hayatımın bir dönemini aldı, şifalandırdı, sarıp sarmaladı. Alya'yla çıktığım bu yolculuğun ömrümün en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu biliyorum. Geriye bir tatlı huzur kaldı. Kamera önünde ve arkasında muhteşem bir ekiple çalıştım. Her anlarını yaptıkları işe veren, işini çok severek yapan bu güzel ekipteki her bir kişiye çok teşekkür ederim. Özverinizi ve desteğinizi hiç esirgemediniz” ifadelerine yer verdi.