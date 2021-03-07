Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar. Sabah’ın haberine göre Çınar’ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı iddia edildi. Polisin çok yönlü soruşturması ise devam ediyor.
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
07.03.2021 - 15:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar, dün gece arkadaşlarıyla Beylikdüzü'nde bir mekânda bir süre eğlendi.
Etiketler : Ayşegül Çınar,yasak elma,
772856 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/772856.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER