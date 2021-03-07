Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar. Sabah’ın haberine göre Çınar’ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı iddia edildi. Polisin çok yönlü soruşturması ise devam ediyor.