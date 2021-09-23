Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatlıses TV'de genel müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Fulya Akbay Toprak, İbrahim Tatlıses’in kendisine tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Akbay, ünlü şarkıcı Tatlıses’e 4 yıla kadar hapis istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Eski patronu İbrahim Tatlıses’ e dava açan Toprak, aynı zamanda Tatlıses’e danışmanlık yaptığını da belirtti. Toprak’ın avukatı Şeyda Yıldırım, "İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

HAPİS CEZASI VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Soruşturmada ifade veren Tatlıses, "Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir" şeklinde konuştu. Haftalar sonra sonuçlanan davada, İbrahim Tatlıses'e 'hakaret' suçundan 740 lira adli para cezası, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verildi.

İbrahim Tatlıses’ten müjdeli haber! 12 yıl aradan sonra sahnelere geri dönüyor Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca konser verememişti. Tatlıses’ten müjdeli haberi vererek konser vereceğini duyurdu. Tatlıses'in Kuruçeşme sahnesinde 3-4 konseri art arda vermesi ve kendisine dev bir orkestranın eşlik etmesi bekleniyor.