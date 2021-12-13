Türkiye Gazetesi

Bir süredir Dumping sendromu ila mücadele eden Seren Serengil son durumunu açıkladı. Zayıflama ameliyatı olduktan sonra sağlık sorunu düzelmeyen Serengil’in karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

5 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GİRECEĞİM

Söylemezsem Olmaz programında son durumunu açıklayan Serengil, sevenlerinden dua istedi:

"Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Perşembe günü hastaneye yatacağım, Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş... 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerini üzdü.

HASTALIKLA GÜNDEME GELMEK İSTEMİYORUM

'Artık hastalıkla gündeme gelmek istemiyorum' diyen ünlü sunucu sözlerine şöyle devam etti: "Yılbaşına kadar beklemeyi düşünüyordum ama o kadar zamanımız yokmuş, bir an önce olmam gerekiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum."

DUMPİNG SENDROMU NEDİR

Dumping sendromu, mide baypas ameliyatı geçirmiş hastalarda ortaya çıkabilen bir metabolik komplikasyondur. Bu ameliyat sonucunda mide çok küçülmüş ve bağırsağın ortasına doğrudan bağlanmış olduğu için yüksek ve basit şeker içeren besinlerin tüketilmesi durumunda (meyve suları, kola gibi) rahatsız edici belirtiler ortaya çıkabilir. Yemeklerden yarım saat sonra karında şişlik, çarpıntı, halsizlik ve bulantı biçiminde veya yemeklerden iki üç saat sonra terleme, titreme ve hipoglisemi gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bu sendromu önlemek için yüksek lif ve proteinli ve kompleks karbonhidratlı besinler tercih edilmelidir. Özellikle vitamin ve mineral eksiklikleri, hipoglisemi ve ‘dumping sendromu’ sanıldığından daha yaygındır.

Seren Serengil'den kötü haber! Organları iflas etmek üzere | Dumping sendromu (zayıflama hastalığı) nedir? Ünlü müzisyen ve sunucu Seren Serengil'in sağlık durumunun kötüye gittiği ve organlarının iflas etmek üzere olduğu öğrenildi.

Seren Serengil canlı yayında açıkladı: Kan beynime pompalanmıyor Kilo vermek için geçirdiği operasyonlar sonrası Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettiğini ve karaciğerinde de sorun olduğunu belirterek "Korkuyorum" dedi.