Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan yarışmacılardan birinin temel matematik sorusuna verdiği cevap, izleyenleri şoke etti. Yarışmacının bilemediği soruyu, joker olarak seçtiği İTÜ mezunu inşaat mühendisi de yanlış cevaplayınca genç kadın 3. soruda yarışmaya veda etti.

Yarışmacı karşısına çıkan soruyu görünce memnuniyetsizliğini saklayamadı

İTÜ'LÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ MATEMATİK SORUSUNU ÇÖZEMEDİ

Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Elif isimli genç kadın, 3. soruda karşısına çıkan " Üçün üç katından ikinin iki katı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusunu bilemeyince, izleyenler şaşkınlık yaşadı. Olayı daha da inanılmaz kılan şey ise, Elif'in joker olarak aradığı inşaat mühendisinin de yanlış cevap vermesi oldu.

Yarışmada en dikkat çekici an ise, sayısal bölüm mezunu bir mühendisin basit matematik sorusuna cevap verememesi oldu.

"23" CEVABI PES DEDİRTTİ

"Üçün üç katından ikinin iki katı çıkarılırsa sonuç kaç olur?" sorusuna cevap olarak şıklarda; A-1, B-2, C-5, D-23 seçenekleri bulunuyordu. Yarışmacı koltuğundaki Elif'in aradığı inşaat mühendisinin D şıkkını seçerek 23 cevabını vermesi olay oldu. Zira sorunun cevabı C şıkkı, yani 5 olacaktı. Şaşırtan anların ardından genç yarışmacı üzüntüyle programa veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan soru: Yarışmacı cevaba inanamadı Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 50 bin liralık soruya gelen yarışmacı, ABD'de en çok nefret edilen beşinci kişiyle alakalı soruya yanlış cevap verdi. Bunun akabinde doğru cevabı gören yarışmacı ve ailesi şoke oldu.