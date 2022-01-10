Türkiye Gazetesi

Popüler paylaşım sitesi TikTok'ta 2.6 milyon takipçisi bulunan ve Enesalf olarak tanınan Enes Çakmak, geçirdiği trafik kazasının ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Takipçilerinin son durumunu merak ettiği ünlü fenomenden kötü haber geldi. Çakmak, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü fenomen henüz 21 yaşındaydı.

ENESALF NEDEN ÖLDÜ?

İki hafta önce trafik kazası geçirdiği öğrenilen ve sonrasında yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Acı haberi Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki; "Gardaşım Enes Çakmak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin" sözleriyle duyurdu.

ENESALF (ENES ÇAKMAK) KİMDİR?

TikTok'ta adını duyuran Enes Çakmak aslen Erzurumludur. Sosyal medya fenomeni Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Enes Çakmak'ın "Enesalf" isimli TikTok hesabında toplamda 2.6 milyon takipçisi bulunmaktadır. Çakmak'ın Instagram'da da 180 bini aşkın takipçisi vardır.

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