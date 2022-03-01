Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi başarılı oyuncuları buluşturan Sadakatsiz, güçlü senaryosu ve kadrosuyla ilk sezonunda reyting listelerinde zirveyi rakiplerine bırakmamıştı.

Başarılı yapımda, sezon başında senarist krizi yaşanmış ve yapımcı Fatih Aksoy eski ekiple yollarını ayırmıştı. Şimdi ise sevilen diziyle ilgili artık hikayenin tıkandığı ve ilerlemediği düşüncesi söz konusu. Hikayenin uzaması ve senaryonun da tıkanması izleyicinin heyecanını yitirmesine neden oldu. Tüm bu sebeplerden dolayı dizi için final çanları çalmaya başladı.

Öte yandan dizide vedalar peş peşe geldi. Ali İl ve Yeliz Kuvancı’nın ardından oyuncu Burak Sergen de diziye veda etmişti.

"SON 10 BÖLÜMÜMÜZ KALDI"

Dizinin final yapacağını ise başrol oyuncusu Caner Cindoruk açıkladı. Cindoruk, Med Yapım’ın sahibi yapımcı Fatih Aksoy’un annesinin cenaze töreninde diziyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ile başrolü paylaşan Caner Cindoruk açıklamasında “Son düzlüğe girdik. Bu sezon bitireceğiz. Son 10 bölümümüz kaldı” dedi. Bu açıklamayla Sadakatsiz'in 60. bölümde final yapacağı belli oldu.

DİZİNİN BÜYÜK BAŞARISI

Sevilen dizi Sadakatsiz büyük başarıya imzasını attı. Dizi yalnızca Türkiye değil, yurt dışında da ilgiyle takip ediliyor. Sadakatsiz’in ikinci sezonu 65 ülkede yayınlanmaya başladı. Bu başarı, hem oyuncuları hem de diziye emek veren herkesi mutlu etti.

Sadakatsiz dizisinde vedalar peş peşe geliyor! Burak Sergen diziye veda ediyor Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz’de yaprak dökümü başladı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide ayrılıklar başladı. Ali il ve Yeliz Kuvancı’nın ardından Burak Sergen’de diziye veda ediyor.

Sadakatsiz dizisinden art arda ayrılık haberleri geldi Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz'de, 2 oyuncunun kadrodan ayrılacağı ortaya çıktı.