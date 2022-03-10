Türkiye Gazetesi

2014 yılında Roma’da evlenen Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’den kötü haber geldi. Ünlü çift boşanıyor. Aylar önce verdikleri röportajlarda evliliklerinde sorunlar yaşadıklarını ima eden çift ayrılık kararı aldı.

YAKIN ARKADAŞLARI DOĞRULADI

İddiaya göre birkaç aydır annesinin evinde kalan Hamdi Alkan kızı Zeynep Alkan’ın yanına gitti. Ünlü yönetmen dönünce de eşi Selen Görgüzel ile aralarındaki sorunları çözemedi. Bunun üzerine Görgüzel de evi terk etti. Ünlü çiftin boşanma aşamasında olduklarını yakın arkadaşları da doğrularken, boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili, 'Önümüzdeki günlerde birlikte açıklama yapacağız' demekle yetindi.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, Nisan 2014'te Roma'da dünya evine girmişti.

“HAMDİ BANA TAKTI, SAÇMA KAVGALAR YAŞADIK”

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, aylar önce verdiği röportajda söyledikleriyle de dikkat çekmişti:

“Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Koronavirüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaşadık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük.”

Hamdi Alkan iğne ipliğe döndü Hamdi Alkan önceki akşam kızı Zeynep Alkan ve arkadaşı Berk’le birlikte Zorlu Center’daydı.

Hamdi Alkan: Ben kazanıyorum onlar tatil yapıyor Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, eşi Selen Görgüzel ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.