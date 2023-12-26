Başrolü Gazze’yi desteklediği için işinden olmuştu… Şimdi de yönetmen ayrıldı: Artık bir kabusa döndü

26 Aralık 2023 13:32 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 17:03

Gazze paylaşımı nedeniyle işine son verilen başrol oyuncusu Melissa Barrera ile gündeme gelen Çığlık-7 adlı filmin yönetmeni Christopher Landon, 'yapımın artık bir kabusa döndüğünü' dile getirerek, kadrodan ayrıldı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Amerikan ve Avrupa sinemasında tepkilerini ortaya koyan aktör ve aktrislerin karşılaştığı baskılar gündem olmaya devam ediyor.

Başrol oyuncusu Barrera'nın kasım ayında Gazze konusundaki sözlerinin ardından işine son verildiği Çığlık-7 filminin yönetmeni Landon da filmle ilgili görevinden haftalar önce ayrıldığını duyurdu.

“RÜYA BİR İŞTİ ANCAK KABUSA DÖNDÜ”

Sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada Landon, “Çığlık-7'den haftalar önce resmen ayrıldığımı duyurmak için şu an iyi bir zaman. Bu benim için rüya bir işti ancak kabusa döndü. Bu işin parçası olan herkes için kalbim kırık, ancak şimdi yola devam etme zamanı” ifadesini kullandı.

Landon, ayrılmasını doğrudan Gazze konusuna bağlamasa da filmin başrol oyuncusu olarak belirlenen Barrera'nın işine son verilmesiyle ortaya çıkan boşluğun doldurulamadığı bildirildi.

İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Barrera, kasım ayında Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan krizi 'toplama kamplarına' benzetmiş ve Batı medyasının sadece İsrail'in bakış açısını yansıttığını ifade etmişti.

Filmin yapımcıları 'antisemitizm' iddiasıyla Barrera'nın işine son vermiş, ertesi gün de filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega filmden ayrıldığını duyurmuştu.