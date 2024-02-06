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    • Öldü denilen oyuncu Poonam Pandey bir gün sonra yeniden canlandı! Bakın nedeni neymiş

    Düzenleyen: / Kaynak: BBC
    - Güncelleme:
    Öldü denilen oyuncu Poonam Pandey bir gün sonra yeniden canlandı! Bakın nedeni neymiş
    Hindistan, Oyuncu, Kanser, Haber

    Magazin Haberleri  / BBC

    Hint oyuncu Poonam Pandey'in Cuma günü resmi sosyal medya hesabından rahim ağzı kanseri yüzünden hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak daha sonra yayınlanan videoda ise hayatta olduğu aktarıldı. Paylaşımın gerçek olmadığını gören birçok kullanıcı oyuncuya tepki gösterirken, bu hamlenin her yıl 77 bin kadının hayatını kaybettiği rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için yapıldığı açıklandı.

    32 yaşındaki oyuncunun sosyal medya mesajının gerçek olduğunu düşünen çok sayıda medya kurumu Pandey'in öldüğünü duyuran haberler yayınladı. Sosyal medyada Pandey için çok sayıda taziye mesajı yer aldı.

    DAHA ÖNCE DE YANILTICI PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

    Bazı filmlerde rol alsa da Pandey daha çok online kampanyalarla tartışma neden olarak ünlü olmuş bir isim. 2011 yılında Hindistan’ın kriket takımının Dünya Kupası’nı kazanması durumunda soyunacağını duyurmuş, ancak bunu gerçekleştirmemişti.

    Öldü denilen oyuncu Poonam Pandey bir gün sonra yeniden canlandı! Bakın nedeni neymiş

    RAHİM AĞZI KANSERİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTEMİŞ

    Öldüğünün duyurulmasından bir gün sonra Pandey, 1,3 milyon takipçisiyle paylaştığı mesajında hayatta olduğunu ve rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için bu kampanyayı düzenlediğini aktardı. Pandey, “Bir anda rahim ağzı kanserini konuşmaya başladık, değil mi?” diyerek yaptığı kampanya ile gurur duyduğunu söyledi.

    Öldü denilen oyuncu Poonam Pandey bir gün sonra yeniden canlandı! Bakın nedeni neymiş

    TEPKİ YAĞDI

    Perşembe günü Hint hükümeti 9-14 yaş arası kız çocuklarının aşılanması için gerekli adımları attıklarını duyurmuş ancak kampanyanın detaylarını açıklamamıştı.
    Bazı sosyal medya kullanıcıları Pandey’in videosunun arkasında hükümetin bu kampanyasını desteklemek olduğunu söyledi ancak oyuncu bu konuda bir açıklama yapmadı. Bazıları Pandey’in videosunu farkındalık oluşturma anlamında başarılı bulurken, kimileri ise oyuncunun paylaşımına tepki göstererek “Ölüm bir şaka değil” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: BBC
    HindistanOyuncuKanser
    Haberler > Magazin > Öldü denilen oyuncu Poonam Pandey bir gün sonra yeniden canlandı! Bakın nedeni neymiş
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