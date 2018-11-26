Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Erdoğan bugün İstanbul’da gerçekleşecek Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Dördüncü Toplantısında Katar Emîri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani’yi ağırlayacak. Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkânları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daimi başkanlığını yürüttüğü İSEDAK’ın (İslam İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimî Komitesi) 34’üncü toplantısı ise 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK’ın ardından 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Arjantin, Paraguay ve Venezuela’yı kapsayan bir Latin Amerika seyahati gerçekleştirecek. Erdoğan 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde G-20 Liderler Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek. Zirve kapsamında Erdoğan G-20 üyesi ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan G-20 Zirvesi’nin ardından ise Paraguay ve Venezüella’ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmî ziyaretlerini gerçekleştirecek.