Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili, Suriye'den tüm askerleri çekmeyi değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Trump konuya ilişkin iddiaları doğrular nitelikte bir tweet attı. Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan Pentagon, ülkeden tamamen çekilmeyi değerlendiriyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan askerlerinin Suriye’den çekileceğini açıkladı.

"DEAŞ'I YENDİK..."

ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada "DEAŞ'ı yendik, Suriye'de bunun için bulunmak için tek sebebimiz buydu" diyerek çekilme sinyallerine kuvvetli bir doğrulama yaptı.