Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’a ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İslambad’da Pakistan Başbakanı İmran Khan tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasında ilişkiler değerlendirilirken, Khan’ın Türkiye’deki sosyoekonomik gelişmeleri takip ettiği ve Türkiye’yi bu konuda taktir ettiği belirtildi. Khan’ın, Bakan Akar’a Türkiye’deki gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde artarak devam edeceğini umduğunu aktardığı öğrenildi.