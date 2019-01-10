Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.

Beştepe'deki görüşme saat 17.24'te başladı.

İstanbul'un eski belediye başkanlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmek istediğini açıklamıştı.

Ekrem İmamoğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İmamoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul ağırlıklı, güzel bir sohbet oldu. Bu güzel sohbet imkanını sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor."

"Dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğu konusunda fikir birliğine vardık."

"Göreve ilk başladığı yıllardaki, ilgi alaka vatandaşla iletişim kurma noktasında başarı ve becerilerinden bahsettiler, ben de bunu teyit ettim. O dönemde İstanbul'da yaşıyorum, şahidim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar iz bırakır."

"Somut projeden ziyade, seçimin çok adil, saygılı seviyeli ortamda geçmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. Proje için erken ama ihtiyaç duyulursa, anlatacağımız proje ve uygun ortam varsa anlatmaktan çekinmeyiz."

"SEÇİMDE OYUNUZU İSTİYORUM DEDİM"

"Kendisi İstanbullu bir hemşehrimiz, açıkçası bu yöntemle kendisinin oyunu da istedim. Gülümsedi, iki titri var şu an, hem AK Parti Başkanı, hem Cumhurbaşkanı, zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuzu istiyorum dedim."

"Meclis Başkanı, kalabalık bir heyetle İstanbul sokaklarında zorlanabilir, benim tavsiyem belediye başkanı adayı olarak gezmesi, ben öyle yapıyorum."