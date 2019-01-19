Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilere  yaptığı açıklamada, kentteki vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisini çok  sevindirdiğini belirtti.Malatya'nın son 16 yılda yapılan yatırımlarla yeni bir kimliğe  büründüğünü aktaran Dönmez, kentin, bölgenin en güzel, gelişmiş şehirlerinden  biri olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin, "Denizde doğal gaz arama çalışması vardı. Özellikle  Yunanistan ile bir takım olaylar yaşandı. Son gelişmeler nedir?" sorusu üzerine  Bakan Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi ile ilk sondajı Antalya açıklarında  başlattıklarını anımsattı.

Dönmez, çalışmalarda yaklaşık 4 bin metrelere ulaştıklarını  belirterek, "Hedef derinliğimiz deniz seviyesinden itibaren 5 bin 500-6 bin  metreler. İş programına da uygun olarak ilerliyoruz. İnşallah mart içerisinde ilk  sondajımızın neticelerini alacağız." diye konuştu.

Hedef ve niyetlerinin, ilk seferde sonuca ulaşmak olduğuna değinen  Dönmez, şöyle devam etti:

"Bulmasak bile yılmadan, çekinmeden bir sonrakini kazmaya devam  edeceğiz. Doğu Akdeniz hidrokarbon rezervleri açısından yüksek potansiyel içeren  bir bölgemiz. Yaklaşık 6-7 yıldır zaten sismik araştırma gemilerimiz o bölgede  ciddi çalışmalar yapıyor, yığınlarca data elde ediyoruz. O dataları tek tek  işleyip, analiz edip sonra da potansiyeli en yüksek lokasyonu tespit edip  delmemiz gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var, bu sismik çalışmalarla bir  anlamda yer altının MR'ını çekiyoruz. Sondaj da biyopsi almak gibi bir şey.  Gideceğiz, bakacağız varsa alacağız inşallah."

Bu konuda biraz daha sabırlı olunması gerektiğini aktaran Dönmez,  müjdeli haberi tüm kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Dönmez, İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde 150 kuyu açtığını hatırlatarak,  buradan çıkma kararı aldıktan sonra açtıkları 151. kuyuda ürüne ulaştıklarını  söyledi.

Bu örneği Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini,  O'nun da "Bizim o kadar sabrımız yok, daha çabuk bul sen." dediğini anlatan Bakan  Dönmez, şunları kaydetti:

"Şimdi teknoloji gelişiyor, inşallah ilk kuyularda doğal gaz veya  petrole rastlarız, temennimiz o. Kıbrıs ile alakalı olarak da başından beri  söylediğimiz bir husus var. Kıbrıs Türk halkının adada haklarının gasbedilmesi,  oldu bittiye getirilmesine rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim. Nitekim, Türkiye  Petrolleri, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendisine vermiş olduğu ruhsat  alanlarında sismik araştırmalarını yapıyor. Belki kısa bir gelecekte ilk  sondajımızı da o bölgede yapabiliriz. Özellikle Kıbrıs Rum Kesimi'ni bu vesileyle  bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, ekonomik bölgemizde  istediğimiz sondaj ve çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında ve kaynağında da  gözümüz yok. Kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs'ta  yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza  göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız."