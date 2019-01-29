Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkili arasında tartışmaya dair bir görüşme gerçekleşti. Uğur, TGRT Haber'deki programında CHP Genel Sekreterinin kendisini aradığını açıkladı. Sözcü'nün yalanlarıyla ünlü muhabiri Saygı Öztürk, ortalığı karıştırmak için Hamzaçebi'ye "Fuar Uğur'dan özür dilemişsiniz" diye sordu. CHP'li Hamzaçebi "Bırakın özür dilemeyi, bu anlama gelebilecek en küçük bir imada bile bulunmadım" dedi.

Aralarında nasıl bir görüşme geçtiğini Fuat Uğur şöyle açıkladı:

Akif Hamzaçebi beni arayıp önce üzgün olduğunu söyledi. 'Hakkımda söylediğiniz üzücü laflar var, onun için aradım. 2005 yılında İFK hakkında böyle bir önerge verdim' dedi. Ben de 'İyi güzel de Akif bey İFK'nın nasıl FETÖ tarafından batırıldığını bilmiyor musunuz? Aradan zaman geçti ve bu konuda birçok açıklama yapıldı. Aynı duyarlılığı Bank Asya'ya farklı biçimde gösterdiniz ve terör örgütünün bankasına operasyon yapılırken siz karşı çıktınız. Şimdi aynı fikirde misiniz?' diye sordum. O ise bunun teknik bir yorum olduğunu söyleyip o zamanki koşullar içinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine ben 'Sözcü'ye o demeci vererek kullanıldığınızı üzülerek söylemek zorundayım' diye devam edince bu lafıma üzüldüğünü söyledi. Ben de kendisine Sözcü'nün bize nasıl saldırdığını anlattım uzun uzun. Birinci Sözcü davasında tanık olarak gösterildiğimizde hukukî olarak davanın yetersiz olduğunu ve 'Sözcü ile FETÖ arasındaki bir organik bağdan haberdar değiliz' diye ifade verdiğimizi, Sözcü'nün o vakit bu ifademizi öve öve göklere çıkardığını söyledim. Arkasından Sözcü ikinci davası açılınca ve biz bu davadan söz etmeye başlayınca birden bire bize saldırmaya başladıklarını, biz cevap verince İhlas'a yüklenmeye başladıklarını ifade ettim. Bunun üzerine bana haklısınız dedi. Ben iki medya grubu arasındaki kavganın aparatı olmak istemiyorum dedi. Özür lafı geçmedi. Bugünkü programda da özür diledi diye bir laf da kullanmadım. Eşim de şahittir. Haklısınız demek başka özür dilemek başka. Saygı Öztürk videoya rağmen özür dilemişsiniz diyerek ortalığı karıştırıyor. Yalancılıklarının hesabını verecekler. Saygı Öztürk denilen FETÖ televizyonu aparatı utanmazlığında boğul.”