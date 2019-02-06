Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile 31 Mart’taki yerel seçimler için işbirliği yapmasına tepki yağıyor. CHP’nin HDP’ye yakınlığı ile bilinen Tunç Soyer, Şerdil Dara Odabaşı ve Özgen Nama’yı belediye başkan adayı göstermesi iki parti arasında hiçbir farkının olmadığını ortaya koydu. Kirli ittifaka AK Parti’den sert eleştiri geldi:

TURAN: ADI CHP RUHU HDP

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: HDP’nin, Kandil’den aldığı talimatla büyükşehirlerde aday göstermediği ve böylece proje ittifakın bir parçası olduğunu 80 milyon gördü. “HDP’ye saldırı yapıldı” iddiasını savunan Şerdil Dara Odabaşı’yı CHP Kadıköy’e aday gösterdi. Lice’de PKK’ya destek vererek “Diren Lice, Kadıköy seninle” gibi gaflete düşen bir isim. CHP, 1980 darbesi sonrası Alparslan Türkeş’i ve yüzlerce ülkücüyü hapse atarak idamlarını isteyen Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i İzmir’e aday gösterdi. Babasının yaptığı haksızlığı eleştirmek yerine destek çıkan bir ismi öne sürdüler. Kendisi aynı zamanda HDP mitinglerinde ön saflarda yer alan biri. HDP’nin Milletvekili Meral Danış Beştaş, Beyoğlu adayı için “Alper Taş’ı desteklememek gibi bir seçeneğimiz yok” diyerek açık olarak beyanda bulunuyor. Adı CHP, ruhu HDP olan sayısız belediye başkan adayı var. CHP milliyetçi, vatanını seven, sağcı kesimin oyunu almak için direkt HDP ile ittifakı dile getiremese de görünen köy kılavuz istemez. CHP uzun zamandır HDP’nin vagonu olarak hareket ediyor. Atatürk’ün partisi artık yerini Kandil’in sözcülüğüne, temsilciliğine bıraktı. Ümit ediyorum CHP tabanı gerekli siyasi refleksi gösterecektir.

ÖZKAYA: CHP KANDİL’LE İŞ TUTUYOR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Kandil’deki terörist başlarının “bu ittifakı destekleyin, Cumhur İttifakı’nın adaylarının kaybetmesi için ne yapmak gerekiyorsa onu yapın” demeleri çok aşikâr bir şekilde CHP’nin Kandil’le iş tutuğunu göstermektedir. Atatürk’ün kurduğu partiyi PKK ile özdeşleşmiş bir parti adaylarıyla yol yürüyenler doğrudan Kandil’le hareket etmiş oluyor.

MİROĞLU: ARKASINDA ABD VAR

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu: HDP’yi CHP’ye eklemleme stratejisi Kandil’den tezgâhlanan bir strateji. Bu stratejinin içinde tabii Avrupalı ve ABD’liler de var. “Cumhur İttifakı’nın alanını daraltmak mümkünse yok etmek için HDP’li seçmen oy kullansın” diyorlar. HDP’li seçmeni oy kullanmaya davet ediyorlar. Kandil’i yönetenlerin, HDP’li elitlerin ve CHP’li bazı grupların yürüttüğü çalışmalar ayrı bir çalışma. Bu bir strateji. Cumhur İttifakı’na kaybettirme temelli bir strateji. Yerel yönetimlere dönük bir iddia söz konusu değil. CHP’nin belli kesimi de bu HDP ile ittifaktan rahatsız. Bu rahatsızlık Millet İttifakı’nda da derin bir krize dönüşecek. Bunun dönüşmemesi mümkün değil.