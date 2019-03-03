Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede işin sonuna yaklaştıklarını belirterek, “Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Milletin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz. Bu ülkede onlara hayat hakkı yok” dedi. Memleketi Rize’de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki önemli müjde vermek istediğini belirterek, ilkinin tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların elektrik abonelikleriyle ilgili olduğunu söyledi. Bu kapsamda, elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişleteceklerini bildiren Erdoğan, “Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık yapanlar da artık tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler. Bu uygulamayla üreticilerimize yıllık 500 milyon liralık bir destek sağlamış oluyoruz.” dedi.

İkinci müjdenin de yeni sondaj gemisiyle ilgili olduğunu kaydeden Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin halen Antalya açıklarında faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

“Yeni gemimizi aldık, adını ‘Yavuz’ olarak belirledik ve getirip Yalova açıklarında demirledik. Bakım ve kontrol çalışmalarının ardından Yavuz da Akdeniz’de petrol sondaj çalışmalarına başlayacak. Gemilerimizin çalışmalarından müjdeli haberler alacağımız günlerin inşallah çok yakın olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

CHP’nin bu çalışmalardan da çok rahatsız olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Korkuyor, ‘ya bulurlarsa’ diyor. Bulursak biz kazanacağız. Bu konuyu Rumların ağzıyla Meclis’te gündeme getirdiler. Öne sürdükleri iddialarla Yunan gazetelerinde manşete çıktılar. Akdeniz’deki faaliyetlerimizden hazımsızlık duyan kimse, hepsinin ekmeğine yağ sürdüler. Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken, içeride böyle bir saldırıya maruz kalmamız gerçekten çok manidardır. Bu durum CHP’nin sadece FETÖ ve bölücü örgüt ile değil, aynı zamanda Kıbrıs Rumları ile de beraber yürüdüğünü gösteriyor. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken, onlar Türkiye’nin düşmanlarıyla aynı dili konuşuyor, aynı saldırıları yapıyorlar.”

ZİLLET İTTİFAKI HÂLÂ İSİM DERDİNDE!

Erdoğan, Trabzon mitinginde ise 31 Mart’ın önemli bir imtihan olduğunu belirterek söyle konuştu:

“Zillet ittifakı, hâlâ kendi içinde uğraşıyor, hâlâ isim kavgasıydı, bunlarla uğraşıyor. Yahu bunlar seçim kurullarına nasıl müracaat edilir, bunu dahi bilmiyorlar”

“Bizim Kızılelmamız var. Bizim Kızılelmamız büyük ve güçlü Türkiye’dir” diyen Erdoğan, “Bunun için kutuplaşmaya, kardeş kavgasına ‘hayır’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin artık bölgenin sorun çözen ülkesi hâline geldiğini kaydeden Erdoğan,

“Türkiye güçlenince daha önce ülkemize ayar vermeye yarışına girenlerin nasıl çeki düzen verdiklerini bizzat tecrübe ettik. Batı ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerin politikalarını, ekonomisi, demokrasisi, ihracatı gibi güçlü yeni Türkiye’ye nasıl adapte ettiklerini bizzat yaşadık. Artık emir alan değil, sözü dinlenen, görüşü aranan bir ülke hâline geldik” ifadelerini kullandı.