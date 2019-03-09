Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Manisa İl Teşkilatı, Manisa basını ile bir otelde kahvaltıda bir araya geldi. Programa, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de katıldı. Programda konuşan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, “Yeni teşkilat olarak seçim arifesi göreve başladınız. Bunun güçlükleri olacağı söylense de ben aynı kanaatte değilim. Çünkü hemen hemen tüm arkadaşlar yakinen tanıdığım şahsiyetler, tecrübenizle yıllardır teşkilatın değişik kademelerinizde yaptığınız görevlerle bu göreve çok çabuk adapte oldunuz. Bu kısa süre içerisinde kolay bir şekilde organize olduğunuzun şahidi de benim. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum ve bu tecrübeli, bilgili yönetim kadrosuyla da çok büyük başarılara imza atacağınıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Seçimlerin bir beka meselesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Akçay, konuşmasına şöyle devam etti:



“31 Mart’ta bir Mahalli İdareler seçimini gerçekleştireceğiz ve bu seçimi de İttifaklar halinde yürütüleceğini dikkate aldığımızda Cumhur İttifakı içerisinde bu seçim çalışmalarını yürütüyoruz. Sevinerek ve gururla ifade ediyorum ki Cumhur İttifakı’nın tüm mensupları, gerek MHP olarak bizler, gerek AK Parti’nin mensupları, Cumhur İttifakı’nın diline, hukukuna, üslubuna, tarzına ziyadesiyle riayet etmekte ve bunu içselleştirmiş bir halde bu kampanyayı birlikte yürüttüğümüzü ifade edebiliriz. Çünkü bu seçimlerin diğer seçimlerden ayrı hususiyeti malumunuz bir İttifak halinde gidilmesi. Bunu Cumhur İttifakı olarak ifade ettik. Bazılarının idrak etmekte zorlandığı, ülkem ve milletim diyen bir hareketin beka meselesini, beka kaygısını, beka davasını anlamaktan ne kadar uzak kaldıklarını üzülerek görüyoruz. Bekada neymiş deyip, domates biber fiyatlarına daha önceleyen siyasi lider ve partileri görüyoruz. Biz MHP olarak 50. yılını idrak eden bir partiyiz. Bu bana eskilerden bir anektodu hatırlattı. Daha 1969 yılında Başbuğumuz Alparslan Türkeş harekete davette bulunurken ‘Ben sokakta, pazarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye davet etmiyorum’ diye sözlerine başlamıştı hatırlasanız. Ama şimdi bu Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin sözcülerine baktığımızda domates biber fiyatına satılan bir ülke bekası anlayışıyla karşı karşıyayız. 50 yıldır bizim mücadele ettiğimiz zihniyet ülkemizin, varlığı, birliği, geleceği, istiklali, istikbali için bir arpa boyu bile yol alamadıklarını gösterir. MHP’nin 50 yıllık çizgisindeki bütünlük, tutarlılık ve Türkiye’nin ufkunda bir yıldız gibi parlayan duruşuyla ne kadar haklı bir davanın mensupları olduğunu bir kez daha bu günlerde yaşanan hadiseler göstermektedir. 31 Mart seçimlerinde sadece Türkiye’de yaşayan 82 milyon vatandaş değil, Trump ve Avrupa ülkeleri merak ediyor. Terör örgütleri dört gözler bekliyor. Çünkü 31 Mart’ta pusuya yatmış durumdalar. Bu bakımdan sahada yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımıza her ortamda bunun bir beka seçimi olduğunu iyi anlatmalıyız. Çünkü vatandaşlarımız gündelik hayat içerinde bunun tam farkına varamamış olabilir. Bunları anlatacak olan bizleriz.”