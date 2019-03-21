Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kader ortağım, can yoldaşım Kütahya. Davamızın vefa abidesi Kütahya, bugün sizleri aşkla selamlıyorum Kütahya. Sizlere Eskişehir'den bol bol selamlar getirdim.

Medeniyetimizin gözbebeği Kütahya, Süleyman Şah'ın emaneti Kütahya, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in şehri Kütahya sizleri bir kez daha hürmetle selamlıyorum Kütahya.

Bir kaç gün önce 104. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferi şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

14 aylık hasretin ardından tekrar Kütahya'da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere vefanız için gönülden teşekkür etmek istiyorum. Kütahya 24 Haziran'da da bizi yalnız bırakmadı. Tıpkı merhum Menderes'e sahip çıktığı gibi Kütahya bizi de hep bağrına bastı. 2002'den beri Kütahya AK Parti'nin kalesi oldu. 14 seçimin tamamında zaferlere, başarılara imza attı.

Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.

Suriye'deki operasyonlara devam etmemiz için, terör koridorununun önünü kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Bir müptezel, 'Boğazın ötesine geçmeyin' diyor, alçağa bak alçağa. Ezan ve bayrak düşmanlarına dersini vermek için bu seçimden güçlü bir şekilde çıkmalıyız. 24 Haziran'da olduğu gibi bu kardeşiniz Kütahya'dan yine zafer bekliyor.

CHP'de bugün Kandil'dekilerin hatırı, Gazi'nin hatırından çok daha fazla sayılıyor.

Muhalefet ne yaparsa yapsın yolumuza devam edeceğiz.

17 yılda Kütahya'ya 14 katrilyon lira yatırım yaptık.

70 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapmak için çalışmalara başlıyoruz.

Kütahya il sınırları içindeki tüm demiryollarını yeniledik.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz ama Bay Kemal'in bir şeyi yok ki... Onun için yaptığı tek şey yalan yalan yalan

'HEPİMİZ SANDIĞA GİDECEĞİZ'

Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı, bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Güneyimizdeki terör koridorunu tamamen kesmek için bu seçimlerden güçlü çıkmalıyız. Zaferin şehri Kütahya'dan yeni bir rekor bekliyorum. Sandığa gitmemek yok. Hepimiz sandığa gideceğiz.

31 Mart Demokrasi Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Nevruz; muhabbetin, kardeşliğin, sevginin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz, toprakla beraber gönüllere düşen cemrelerin bayramıdır. Her kim bunu sokak terörüne kurban ediyorsa o Nevruz'un manasını anlamamış demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için, Nevruz gibi Cumhuriyet gibi ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler kendi menfaatleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepindi durdu. Bunu en çok bölücü örgütle CHP zihniyeti yaptı. Nevruz dediler bölücü örgütün paçavralarına sarıldılar. Milletin inancına, mukaddesatına hakaret ettiler. Bıyıkları yeni terlemiş Mehmetçiğimizi şehit ettiler. Başörtüsünü üniversitedeki kızlarımıza çok gördüler. O rektör yardımcısı kendi milletvekilleri oldu. O kızlarımızı ikna odalarında nasıl ağlattığını biliyorum. Onlara nasıl zulmettiklerini biz biliyoruz.

'BUKELAMUN OLSA BU KADAR RENK DEĞİŞTİRMEZ"

Siz kendinizi kandırabilirsiniz, ama bizi kandıramazsınız. Şimdi istediği üniversiteye istediği gibi kızlarımız da gidebiliyor mu? Başı açık, başı örtülü diye bir dert var mı? Kendi marjinal ideolojileri için ortak değerlerimizin hepsini tepe tepe kullandılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. İstismar düzenlerini, yağma düzenlerini bugün de devam ettirmeye çalışıyorlar. CHP bir taraftan Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyor diğer taraftan Kandil'in uzantılarıyla seçim ittifakı yapıyor. Hem Cumhuriyetçiyiz diyorlar hem de Cumhuriyete saldıranlara yoldaşlık ediyorlar. İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesiyle müslümanları töhmet altında bırakıyorlar. Ezanla sorunumuz yok diyorlar, hem de İstiklal Caddesi'nde ezan-ı Muhammedi'yi ıslıklayanlara kol kanat geriyorlar. Rüzgar gülü olsa bu kadar sağa sola dönmez. Bukelamun olsa bu kadar sık renk değiştirmez.

"OY YOKSA HİZMET YOK DİYOR!'

Gidip de Avrupa Parlamentosu'nda bölücü örgütle yanyana fotoğraf çektirmez. İşte Hatay Belediye Başkanı 'oy yoksa hizmet yok' diyor. Kibir kulesi yahu! CHP'de bugün Kandil'dekinin hatırı sayılıyor. Eş başkanlarının sözü Bay Kemal ve hanımefendiden daha fazla geçiyor. Bu adam Kürt değil ha! Bu Kürt kardeşlerimizin üzerinden oy devşiren birisi.

KÜTAHYA'YA BİR MÜJDE DAHA!

Son 17 yılda Kütahya'ya 14 katrilyon lira yatırım yaptık. Kütahya'da 70 bin metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Kütahyalı ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarımıza, engellelilerimizi toplamda 900 trilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Toplam 34 sağlık tesisi inşa ettik. 600 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor mu? İnşallah seneye tamamlayıp hizmetinize sunuyoruz. İmar Barışı'yla 51 bin kardeşimizin imar sorununu çözdük.

"BÖYLE OMURGASIZ BİR İTTİFAKA EMANET EDİLİR Mİ?"

HDP'li Eş Başkanlar CHP'nin başarısı için CHP'den daha çok çalışıyor. Eş Başkanlar postayı koyuyor. Böyle bir ortaklıktan, ittifaktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgasız bir ittifaka belediyeler emanet edilr mi? Kandil'in kapıkullarına seslerine çıkaramayanlar bunların ağababalarına karşı mücadele edebilir mi? Terör örgütü ağzıyla konuşanlar İstanbul'u, Gazze'yi, Filistin'i savunabilir mi?

BE VİCDANSIZ 6 TANE BARAJ YAPTIK'

CHP Genel Başkanı sürekli bizim yaptıklarımızı eleştiriyor. Geçenlerde beyefendinin yolu Hatay'a düşmüş. Bunlar Anadolu'nun yollarını sadece seçimden seçime hatırlarlar. Hatay'da hanım kardeşlerimizi azarlayan belediye başkanına iki çift laf etmek yerine yine bize laf etmiş. 'Hatay'da baraj var mı?' demiş. Başkan da 'Hatay'da baraj yok' demiş. Be vicdansız 6 tane baraj yaptık biz. Göletleri saymıyorum. Hatay'da bunların en büyüğü 585 bin dekar araziyi sulayacak Reyhanlı Barajı'dır. Hadi Bay Kemal bunu bilmiyor. Onun eline kağıt parçalarını tutuşturanlar.