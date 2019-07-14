Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçiminde partisinin kazandığı belediyelere yönelik “3T” olarak nitelendirdiği, “teşekkür, takdir ve tebrik” ziyaretlerine Bilecik’in Söğüt ilçesi ile Kütahya’dan başladı. İlk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret eden Bahçeli, buradan Söğüt Belediyesi’ne geçti. Belediye önünde vatandaşlara hitap eden MHP lideri, özetle şunları söyledi:

“31 Mart’tan ülkemiz güçlenerek çıkmıştır. Türk milleti dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 31 Mart seçimlerinde 1’i büyükşehir, 10’u il, 133’ü ilçe, 89’u belde olmak üzere toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi milletimizin desteğiyle partimize geçmiştir. Kara kampanya mucitleri ters köşeye yatmışlardır. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. 2023 hedeflerinin önü açılmıştır. 2053 ve 2071 hedefleri teyit edilerek desteklenmiştir.

SAMİMİ DEĞİLLER

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi resmen uygulamada olduğu bir dönemde Cumhur İttifakı’nın oy oranı ve belediye sayısı itibarıyla öne çıkması ülkemiz adına memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir. CHP Genel Başkanı, ‘En güzel başkanlık sistemi Amerika’da var. Oturalım konuşalım’ diyor. Sistemi tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor.

SİSTEM TARTIŞMALARI BİTTİ

Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır. Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır. CHP’nin Amerika hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi, çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Aşağılık kompleksinin pençesine düşen CHP’nin Türkiye’yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yıkım ve yozlaşmadır. CHP’nin taşeron ve hacizli siyaseti alenileşmiştir. Başta CHP’li yöneticiler olmak üzere, kabahat ve kusurlarını yeni hükûmet sistemine yüklemeye teşebbüs edenler Türkiye’nin istikbalinden ziyade kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizlerdir.

ELBETTE GEREĞİ YAPILACAK

‘Cumhur var, Cumhuriyet yok’ diyen siyasi garabetlerin aslında ahlak erozyonuna uğradıkları, aidiyet sancısı çektikleri, şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Yeni hükûmet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude bir gayrettir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin güçlenmesi maksadıyla, eğer aksayan tarafları tespit edilmişse ve bu aksaklıkların düzeltilme ihtiyacı doğarsa elbette bunun gereği de yapılacaktır. Yapıcı tekliflere, samimi düşünce ve değerlendirmelere duyarsız kalmak sorumluluk ruhuyla bağdaşmayacaktır. Amaç yeni sistemin yerleşmesini, devlet ve toplum hayatına iyice kök salmasını temin etmek olmalıdır.

TEHDİTLER İŞLEMEYECEK

Milletin evet dediği bir yönetim sistemini karalamak, hatta günahkâr göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Tehditler artık işlemeyecektir. Tehlikeler mutlaka bertaraf edilecektir. CHP’nin tezviratları boştur, ademe mahkûmdur. İplikçilerin ve siyasi bölücülerin çürük tezleri boşunadır, alçalmaya mecburdur.”