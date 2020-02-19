Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken yaşta evlilikler ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan “Yeni infazda değerlendireceğiz. Maddeye yedirebiliriz. Yakında nihai kararı vereceğiz” dedi.

Erdoğan, dün milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Milletvekillerinin bölgelerine yönelik taleplerini dinleyen Erdoğan, talepleri tek tek not aldı ve Bakanlara ileteceğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, yeni darbe söylentilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan “Kamuoyunda bu yönde söylentilerle vatandaşın aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Darbe falan yok. Bu söylentileri çıkaranlar maksatlı yapıyorlar. Bu saatten sonrası kim darbeye niyetlenecek?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, toplantıda üstü kapalı olarak Abdullah Gül’e de cevap verdi. Erdoğan “Biz ilkelerimizden sapmadık. AK Parti olarak kurulduğumuz gün neysek bugün de oyuz. Bizimle aynı yolda yürümek istemeyenler ayrıldı” ifadelerini kullandı.

Bir milletvekili ise EYT ile ilgili tartışmaları gündeme getirerek “Günü dolduran sağlık sigortasından yararlanamıyor, yaşı bekliyor, bu kaldırılmalı” tavsiyesini getirdi. Erdoğan ise bu konuyu bakanlar kurulunda görüşeceklerini söyledi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Moskova’da, Türk heyetinin görüşmelerine ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Çelik “Rejim önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askerî hazırlıkları yaptığımızı karşı tarafa ilettik. Heyet döndüğü zaman buraya kapsamlı bir rapor verecekler ve daha sonra tekrar yeni bir değerlendirme yaparız” dedi.

Darbe söylentileriyle ilgili de konuşan Çelik “Darbe gibisinden bir söylentiyi dillendirmek, bunu gündem yapmak, bununla ilgili olarak devletin dikkatini başka alanlara kaydırmaya çalışmak, dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya dönük bir reflekstir, Türk Silahlı Kuvvetlerine dönük olarak da provokatif bir yaklaşımdır, iftiradır” ifadesini kullandı.