Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

ANKARA

İyi Partili vekiller Tuba Vural Çokal ve İsmail Ok’un istifasının ardından parti içerisinde yeni krizler konuşulmaya başlandı. İlçelerde kongre sürecine giren İyi Parti’yi önümüzdeki dönemde sıkıntılı günler bekliyor. HDP-CHP yakınlaşmasının yanı sıra kongre sürecinde, isteği yerine getirilmeyen vekillerin parti içinde yeni tartışmalar ortaya çıkaracağı belirtiliyor.

SEBEP HDP’NİN AÇIKLAMASI MI?

Kulislerde, Çokal ve Ok’un istifa etmesinin bir diğer nedenin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’yi Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olarak gördüğü yönünde yaptığı açıklamalar olduğu konuşuluyor. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yerel seçimlerde ‘Bağrınıza taş basın. CHP ve İyi Parti’ye oy verin’ ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın, ‘İyi Parti, size söylüyorum: Şu an koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz’ şeklindeki açıklamaları partide rahatsızlığa yol açmıştı. Partinin bu açıklamalarının ardından CHP ile hâlâ dirsek temasının devam etmesi bardağı taşıran son damla oldu.

İyi Parti’den istifa edeceği konuşulan 5 ismin bu ay içerisinde ayrılacağı, söz konusu 5 vekilinin de parti arayışında olduğu iddia edildi.

AKŞENER: HABERİM YOK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gazetecinin, 5 ismin daha istifa edeceği iddialarının hatırlatılması üzerine, kendisinin böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. “O bilgiyi verenler demek ki bazı şeyleri biliyor” diyen Akşener “Söylerlerse biz de biliriz. Bugüne kadar istifa etmiş hiçbir arkadaşımız için tek bir cümlem olmadı. Bunu saygıyla karşılamak zorundayız. Ama bu irade beyanlarında koskoca bir camiayı töhmet altında bırakacak, gerçekten haksız, temelsiz ve çok insafsız gerekçeler ortaya konduğunda o insanın canını yakar. İftira kötü bir şeydir” değerlendirmesinde bulundu.