Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Siyasetin tıkandığı durumlarda kritik hamleler yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak İyi Parti’ye yönelik önemli bir adım atı. Bahçeli, MHP'den ayrılma sürecinden itibaren partiye yönelik sert eleştirilerde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘evine dön’ çağrısı yaptı.

Bahçeli’nin dün Akşener’e yaptığı çağrı siyasetin gündemine bomba gibi oturdu. Bahçeli “Zillet ittifakının üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İyi Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım’ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhâl evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir” dedi.

"BASİT BİR AÇIKLAMA DEĞİL"

Daha önce İyi Partili ve teşkilattan kopmuş birçok ismi tekrar partiye davet eden Bahçeli’nin Ayasofya ziyareti sonrasında Meral Akşener’e çağrı yapması dikkat çekti. Bahçeli bu açıklamasıyla, Akşener’i partiye davet edip etmediği de ayrıca tartışma konusu oldu. Ancak MHP kurmayları, bu sözlerin ‘basit bir açıklama’ olmadığını özellikle vurguladı. Bahçeli’nin partiyi 2023’e hazırladığını belirten MHP kurmayları “Ayasofya’nın müze olmasını isteyenlerle cami olmasını isteyenler arasında fark vardır. Akşener’in bu tavırda bulunarak gidip orada 2 rekât namaz kılması CHP ve HDP ile farklı bir görüşte olduğunu gösterir. Genel Başkan’ımız bu açıklamasıyla ‘evine, yani MHP’ye dön’ diyor” diye konuştu.

Parti kurmayları “Genel Başkan’ımız Akşener’e ‘CHP ve HDP’nin yanında kalma’ diyor. Evin de senin gibi Ayasofya’nın cami olması görüşünde. Bu konu namaz kılmakla ilgili değildir. Bu müze ve cami olsun diyenler arasındaki görüş farklılığıyla ilgili bir konudur” değerlendirmesini yaptı.

"FARKLILIKLARI DENKLİK SAYARIZ”

İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Bahçeli'nin Akşener'e yönelik 'evine dön' çağrısı için “Ayasofya Camii'ne Genel Başkan’ımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz” dedi. Ağıralioğlu “CHP ile beraberliğimiz Katolik nikâhı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik. Bizim CHP ile veya bundan sonra oluşacak denklemlerle beraberliklerimiz olabilir. Farklılıkları denklik sayan bir partiyiz. Şükür namazı kılmış olması CHP'den ayrılması anlamına niçin gelsin?” diye konuştu.

"CHP'NİN NİHAİ SONU PARÇALANMA"

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili "Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor." dedi. "CHP'de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz. CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında." ifadelerini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti: Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP'yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye'nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Siyasi akıl gayri millî olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz. CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır.