Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerinden vazgeçemeyeceğini, çalışmaların önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğini vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın ‘Benim olan benimdir, senin olanı konuşalım’ tutumuyla çözümsüzlükten yana olduğuna dikkat çekiyor. Yunanistan ile Türkiye arasındaki tüm meselelerde ancak ön şart ileri sürülmeden bir yol alınabileceği vurgulanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in girişimini, "iki ülke arasında muhtemel bir ‘sıcak çatışmayı’ engellemek için zemin oluşturma çabası" olarak değerlendiren Ankara'nın buna destek verirken, Atina’nın ise aksine askerî ve teknik meselelerde de çözümün dışında bir pozisyon aldığı ifade ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’i, AB’yi ve son olarak da NATO'yu aldattığını belirterek şunları söyledi: NATO teknik görüşmelerin başlaması teklifinde bulundu. Biz memnuniyetle karşıladık. Yunanistan da ‘olur’ verdi. Genel Sekreter, iki olurdan sonra açıklama yaptı. Yalan söyleyen Yunanistan, diyalogdan yana olmadığını gösterdi ki, bunu daha önce de yaptı. Almanya Şansolyesi Merkel ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in iyi niyet girişimleri oldu. Biz ‘evet’, Dendias ise ‘hayır’ dedi. Atina’nın diyalogdan yana olmadığı anlaşıldı, NATO’yu yalanlaması da ibretliktir.