MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
MHP, eski Sağlık Bakanı Durmuş’un vefat ettiği iddialarını yalanladı
22.10.2020 - 02:22 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), eski Sağlık Bakanı ve 21’inci dönem MHP Milletvekili Osman Durmuş’un vefat ettiği iddialarını yalanladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osman Durmuş,MHP,
740707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/740707.aspx
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