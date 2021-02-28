Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Sancar "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

Sancar'ın Muharrem İnce'nin partisine katılacağı öğrenildi.

Haşim Teoman Sancar 1970'de Denizli'de doğdu. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. Sancar inşaat sektörüyle uğraşıyor. Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.